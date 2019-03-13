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      Польша ограничила въезд для лжестудентов

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      Польша ограничила въезд для лжестудентов
      Польша ограничила въезд для лжестудентов / Фото из открытых источников

      Президент Польши Анджей Дуда подписал закон в отношении иностранцев, который ограничит въезд в страну "мнимым" студентам.

       

      "Польское радио" сообщило, что речь идет о мигрантах, которым польские университеты помогают въехать в страну под видом студентов.

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      Так власть Польши пытается уменьшить количество иностранцев, нелегально находящихся в Польше.

      К слову, в начале 2019 года Андрей Рева заявил, что сейчас в Польше работает около двух миллионов трудовых мигрантов из Украины. Из них один миллион трудоустроены официально.

      Сколько будут зарабатывать украинцы в Польше в 2019 году?Польское правительство сообщило, что с начала 2019 года валовая минимальная зарплата для всех работников в стране составит 2250 злотых (16 тысяч 550 гривен). А ставка в час составит 14,7 злотых (100 гривен). То есть чистыми деньгами работники будут получать около 10,7 злотых в час (73-74 гривен).

      Это на 7,1% (150 злотых) больше, чем в предыдущем году. Да, работник на менее квалифицированной должности будет получать "на руки" около 1634 злотых (12 тысяч 20 гривен, что почти втрое больше, чем в Украине).

      blog_ava
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      Теги: Новости Польши Студенты Иммигранты
      Источник: 24 Канал
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