Польща обмежила в'їзд для псевдостудентів

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон щодо іноземців, який обмежить в'їзд в країну "уявним" студентам.

"Польське радіо" повідомило, що йдеться про мігрантів, яким польські університети допомагають вʼїхати до країни під виглядом студентів.

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Так влада Польщі намагається зменшити кількість іноземців, які нелегально перебувають у Польщі.

До слова, на початку 2019 року Андрій Рева заявив, що наразі у Польщі працює близько двох мільйонів трудових мігрантів з України. З них один мільйон працевлаштовані офіційно.

Скільки зароблятимуть українці в Польщі у 2019 році?Польський уряд повідомив, що початку 2019 року валова мінімальна зарплата для всіх працівників у країні становитиме 2250 злотих (16 тисяч 550 гривень). А ставка на годину складе 14,7 злотих (100 гривень). Тобто чистими грошима працівники отримуватимуть близько 10,7 злотих за годину (73-74 гривні).



Це на 7,1% (150 злотих) більше, ніж у попередньому році. Так, працівник на найменш кваліфікованій посаді отримуватиме "на руки" близько 1634 злотих (12 тисяч 20 гривень, що майже втричі більше, ніж в Україні).