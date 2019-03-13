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      Польща обмежила в'їзд для псевдостудентів

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      Польща обмежила в'їзд для псевдостудентів
      Польща обмежила в'їзд для псевдостудентів / Фото з відкритих джерел

      Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон щодо іноземців, який обмежить в'їзд в країну "уявним" студентам.

      "Польське радіо" повідомило, що йдеться про мігрантів, яким польські університети допомагають вʼїхати до країни під виглядом студентів.

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      Так влада Польщі намагається зменшити кількість іноземців, які нелегально перебувають у Польщі.

      До слова, на початку 2019 року Андрій Рева заявив, що наразі у Польщі працює близько двох мільйонів трудових мігрантів з України. З них один мільйон працевлаштовані офіційно.

      Скільки зароблятимуть українці в Польщі у 2019 році?Польський уряд повідомив, що початку 2019 року валова мінімальна зарплата для всіх працівників у країні становитиме 2250 злотих (16 тисяч 550 гривень). А ставка на годину складе 14,7 злотих (100 гривень). Тобто чистими грошима працівники отримуватимуть близько 10,7 злотих за годину (73-74 гривні).

      Це на 7,1% (150 злотих) більше, ніж у попередньому році. Так, працівник на найменш кваліфікованій посаді отримуватиме "на руки" близько 1634 злотих (12 тисяч 20 гривень, що майже втричі більше, ніж в Україні).

      blog_ava
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      Теги: Новини Польщі Студенти Іммігранти
      Джерело: 24 Канал
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