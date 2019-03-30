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      У Польщі відкрили ще одне консульство України

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      У Польщі відкрили ще одне консульство України
      У Польщі відкрили ще одне консульство України / Фото з Twitter Андрія Дещиці

      У місті Катовіце офіційно відкрили Почесне консульство України 30 березня.

      Посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter написав, що консульством керуватиме Ярослав Вєчорек.

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      Це вже 12-те українське почесне консульство на карті Польщі.

      До слова, у зв’язку із збільшенням у Польщі кількості українців значно зросла кількість звернень до консульських установ для вирішення різноманітних питань. Крім того, Польща минулого року значно скоротила видачу віз українцям.

       

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      Теги: Новини політики Новини України Новини Польщі
      Джерело: 24 канал
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