У Польщі відкрили ще одне консульство України

У місті Катовіце офіційно відкрили Почесне консульство України 30 березня.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця у своєму Twitter написав, що консульством керуватиме Ярослав Вєчорек.

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Це вже 12-те українське почесне консульство на карті Польщі.

До слова, у зв’язку із збільшенням у Польщі кількості українців значно зросла кількість звернень до консульських установ для вирішення різноманітних питань. Крім того, Польща минулого року значно скоротила видачу віз українцям.