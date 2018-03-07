В Польше открыли "горячую линию" для заробитчан из Украины
В Польше открыли "горячую" телефонную линию для работников из Украины.
Об этом сообщил глава инспекции труда Веслав Лищек, информирует Polskie Radio.
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Цель "горячей линии" — легализовать наибольшее количество трудовых мигрантов.
По номеру 22111 35 29 в понедельник, вторник и среду с 16.00 до 20.00 любой желающий сможет получить всю необходимую информацию о трудоустройстве в Польше, а также, в случае необходимости, оставить жалобу на работодателя. Все сотрудники службы владеют украинским языком,
— говорится в сообщении.
По данным инспекции, в стране работают более двух миллионов иностранцев. Из них почти половина — нелегально.
Источник: 24 Канал
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