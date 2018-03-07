У Польщі відкрили "гарячу лінію" для заробітчан з України

У Польщі відкрили "гарячу" телефонну лінію для працівників з України.

Про це повідомив глава інспекції праці Веслав Ліщек, інформує Polskie Radio.

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Мета "гарячої лінії" – легалізувати якнайбільшу кількість трудових мігрантів.

За номером 22 111 35 29 у понеділок, вівторок і середу з 16.00 до 20.00 будь-який охочий зможе одержати всю необхідну інформацію про працевлаштування в Польщі, а також, у разі необхідності, залишити скаргу на роботодавця. Усі співробітники служби володіють українською мовою,

– йдеться у повідомленні.

За даними інспекції, в країні працюють більше двох мільйонів іноземців. З них майже половина – нелегально.