В Польше перевернулся автобус с украинцами: появились фото с места аварии

В Лодзинском воеводстве Польши упал в ров и перевернулся на бок автобус международного сообщения, которым путешествовали иностранцы, в основном граждане Украины.

Об этом сообщает медицинская спасательная станция в Лодзи в Facebook.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером в воскресенье, 13 мая, между транспортными развязками городов Згеж и Стрикув на 353 километре автострады A2, на полосе движения в направлении Варшавы. Автобус, в котором было 28 пассажиров, ехал из Щецина в Черновцы.

Все они иностранцы, в основном украинцы,

– рассказал полицейский Роберт Боровский.

По его словам, по неизвестным причинам автобус съехал в полосу зеленых насаждений, упал в ров и перевернулся. Пассажиры самостоятельно вышли из транспортного средства. В результате инцидента пострадал один человек. Ему оказали помощь на месте.