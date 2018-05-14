У Польщі перекинувся автобус з українцями: з'явились фото з місця аварії

У Лодзькому воєводстві Польщі впав у рів та перекинувся на бік автобус міжнародного сполучення, яким подорожували іноземці, в основному громадяни України.

Про це повідомляє медична рятувальна станція в Лодзі у Facebook.

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Дорожньо-транспортна пригода сталася ввечері у неділю, 13 травня, між транспортними розв'язками міст Згеж та Стрикув на 353 кілометрі автостради A2, на смузі руху у напрямку Варшави. Автобус, у якому було 28 пасажирів, їхав зі Щеціна до Чернівців.

Усі вони іноземці, здебільшого українці,

– розповів поліцейський Роберт Боровський.

За його словами, за невідомих причин автобус з'їхав у смугу зелених насаджень, впав у рів та перекинувся. Пасажири самостійно вийшли з транспортного засобу. Унаслідок інциденту постраждала одна людина. Їй надали допомогу на місці.