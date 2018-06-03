В Польше планируют построить аеропортный городок
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон о возведении Центрального коммуникационного порта. Согласно закону, до 2027 года в стране построят аеропортный городок.
Об этом сообщает ТСН.
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Отмечается, что аэропорт будет располагаться под Варшавой. И для его построения придется скупать частные земли.
Смета проекта составляет около 30-35 миллиардов злотых (8-10 миллиардов долларов), из которых 20 миллиардов злотых (около 5,5 миллиардов долларов) пойдут на построение непосредственно аэродрома, а остальное – на инфраструктуру,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что аэропортный городок должен разгрузить столичный аэропорт Шопена.
Источник: 24 Канал
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