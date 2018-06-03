У Польщі планують побудувати аеропортне містечко

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон про зведення Центрального комунікаційного порту. Відповідно до закону, до 2027 року в країні побудують аеропортне містечко.

Про це повідомляє ТСН.

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Зазначається, що розташовуватись аеропорт буде під Варшавою. І для його побудови доведеться скупляти приватні землі.

Кошторис проекту складає близько 30-35 мільярдів злотих (8-10 мільярдів доларів), з яких 20 мільярдів злотих (близько 5,5 мільярдів доларів) підуть на побудову безпосередньо летовища, а решта – на інфраструктуру,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що аеропортове містечко має розвантажити столичний аеропорт Шопена.