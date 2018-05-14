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В Польше планируют запретить въезд водителям, которые не оплатили штраф

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В Польше планируют запретить въезд водителям, которые не оплатили штраф
В Польше планируют запретить въезд водителям, которые не оплатили штраф / Фото из открытых источников

В Польше намерены присоединить Пограничную службу к системе CANARD и, как следствие, запретить въезд тем водителям, которые не уплатили штраф за нарушение ПДД.

Об этом пишет delo.ua

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В случае подключения Пограничной службы в систему CANARD водителей, которые не уплатили штраф за нарушение ПДД, просто не пустят на территорию Польши.

В 2017 году фоторадарами в Польше было зафиксировано почти миллион нарушений правил дорожного движения. Все они связаны с превышением скорости водителями из стран, что на востоке от Польши. В течение 2016 года дорожными камерами было зафиксировано около 74 тысяч нарушений ПДД совершенных автомобилями, зарегистрированные за пределами ЕС.

Речь идет о сумме в 20 миллионов злотых, что равняется 5,6 миллионам долларов. Власть страны не может получить эти из-за через законодательных особенностей, поэтому был найден способ, как быстро исправить ситуацию.

Министерство внутренних дел утверждает, что проблему частично можно решить путем оплаты штрафа в полицейских машинах с помощью платежной карточки. Однако это возможно лишь в том случае, когда водителя поймано на горячем именно полицией.

Зная о том, что полиция Польши не имеет возможности взимать штрафы с водителей, авто которых зарегистрированное за пределами ЕС, водители из Украины, России и Беларуси часто сознательно идут на нарушение правил дорожного движения и чувствуют себя в безопасности.

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Теги: Новости Польши Авто
Источник: 24 Канал
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