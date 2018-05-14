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У Польщі планують заборонити в’їзд водіям, які не сплатили штраф

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У Польщі планують заборонити в'їзд водіям, які не сплатили штраф
У Польщі планують заборонити в'їзд водіям, які не сплатили штраф / З відкритих джерел

В Польщі мають намір приєднати Прикордонну службу до системи CANARD і, як наслідок, заборонити в’їзд тим водіям, які не сплатили штраф за порушення ПДР.

Про це пише delo.ua

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В разі підключення Прикордонної служби до системи CANARD водіїв, які не сплатили штраф за порушення ПДР, просто не пустять на територію Польщі.

У 2017 році фоторадарами в Польщі було зафіксовано майже мільйон порушень правил дорожнього руху. Всі вони пов’язані з перевищенням швидкості водіями з країн, що на сході від Польщі. Впродовж 2016 року дорожніми камерами було зафіксовано близько 74 тисяч порушень ПДР, скоєних автомобілями, що зареєстровані за межами ЄС.

Мова йде про суму в 20 мільйонів злотих, що дорівнює 5,6 мільйонам доларів. Влада країни не може отримати ці гроші через законодавчі особливості, тому було знайдено спосіб, як швидко виправити ситуацію.

Міністерство внутрішніх справ стверджує, що проблему частково можна вирішити шляхом оплати штрафу в поліцейських машинах за допомогою платіжної картки. Однак це можливо лише в тому випадку, коли водія впіймано на гарячому саме поліцією.

Знаючи про те, що поліція Польщі не має змоги стягувати штрафи з водіїв, авто яких зареєстроване за межами ЄС, водії з України, Росії та Білорусі часто свідомо йдуть на порушення правил дорожнього руху та відчувають себе в безпеці.

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Теги: Новини Польщі Авто
Джерело: 24 Канал
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