В Польше продолжают поисковую операцию пропавшего украинского моряка

В Польше возобновили поиски пропавшего без вести 29-летнего украинского моряка, который ночью, 10 января, вероятно, выпал за борт торгового судна в Балтийском море.

Об этом сообщило "Польское радио".

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Представитель морской службы поиска и спасения Рафал Гек отчитался, что команда моряков заметила пропажу своего коллеги только тогда, когда пришвартовались в порту. Инцидент произошел в четверг, ориентировочно в 22:00. Команда сразу сообщила в спасательную службу.

Известно, что 29-летний мужчина имел на себе спасательный жилет и рабочую одежду. Поиски, продолжавшиеся всю ночь, не дали никакого результата. Утром в пятницу, 11 января, спасательную операцию прекратили, но недавно было принято решение ее восстановить.

Как сказал Рафал Гек, со стороны моря соответствующие районы прочесывает вертолет Военного флота, а залив – спасательный корабль "Kapitan Poinc". Поиски должны продолжаться до заката, тогда должны принять очередное решения. Условия на Балтике хорошие, но температура воды составляет примерно четыре градуса выше нуля. Человек способен выжить в ней несколько часов.