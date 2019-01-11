У Польщі продовжують пошуки зниклого українського моряка

У Польщі відновили пошуки зниклого безвісти 29-річного українського моряка, який вночі, 10 січня, ймовірно, випав за борт торговельного судна у Балтійському морі.

Про це повідомило "Польське радіо".

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Речник Морської служби пошуку і спасіння Рафал Ґек відзвітував, що команда моряків помітили пропажу свого колеги лише тоді, коли пришвартувались у порті. Інцидент трапився у четвер, орієнтовно о 22:00. Команда одразу повідомила рятувальну службу.

Відомо, що 29-річний чоловік мав на собі рятувальний жилет і робоче вбрання. Пошуки, що тривали всю ніч, не дали жодного результату. Зранку у п’ятницю, 11 січня, рятувальну операцію припинили, але нещодавно було прийнято рішення її відновити.

Як сказав Рафал Ґек, з боку моря відповідні райони прочісує гелікоптер Військового флоту, а затоку – рятувальний корабель "Kapitan Poinc". Пошуки мають тривати до смеркання, тоді мають прийняти чергові рішення. Умови на Балтиці добрі, але температура води становить приблизно чотири градуси вище нуля. Людина здатна вижити у ній декілька годин.