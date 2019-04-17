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      В Польше рассказали, сколько украинцев получили вид на жительство

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      Заробитчане
      Заробитчане / AFP

      Польша в первом квартале 2019 года предоставила 11 тысячам иностранцам вид на жительство.

      Количество граждан Украины, которые в первом квартале 2019 года получили разрешения на пребывание, выросло на 7,6 тысяч до 186,5 тысяч человек, сообщили в польском Управлении по вопросам иностранцев, передает "Польское радио".

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      Граждан Беларуси – на 1,3 тысячи до 21,5 тысяч человек, Грузии – на 0,5 тысячи до 3,4 тысяч человек, Индии – на 0,3 тысяч до 9,1 тысячи человек, а также Непала – на 0,2 тысяч до 1,8 тысяч человек.

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      В начале апреля этого года действительный вид на жительство в Польше имели 383 тысячи иностранцев.

      По данным на 1 января 2019 года и 2018 года это число составляло соответственно 372 и 325 тысяч человек. Больше всего стало разрешений на временное пребывание (увеличение на 7,8 тысячи), а также на постоянное пребывание (увеличение на 2,3 тысячи человек).

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      Большинство иностранцев имеют разрешения на временное пребывание, связанное с работой. В прошлом году это было основание для рассмотрения 73% дел.

      По данным Управления, самыми популярными регионами среди иностранцев с действительными разрешениями на проживание в Польше являются воеводства: Мазовецкое – 114 тысяч человек, Малопольское – 38 тысяч человек, Нижнесилезское – 31 тысяча человек и Великопольское – 30 тысяч человек.

      Эти данные не учитывают иностранцев, находящихся в Польше временно, например, на основании виз.

      В конце 2018 года была информация, что в Польше работает около 2 миллионов трудовых мигрантов из Украины. Из них 1 миллион трудоустроены официально.

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      Теги: Новости Украины Заробитчане Новости Польши
      Источник: 24 канал
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