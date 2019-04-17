У Польщі розповіли, скільки українців отримали дозвіл на проживання

Польща у першому кварталі 2019 року надала 11 тисячам іноземцям посвідки на проживання.

Кількість громадян України, які у першому кварталі 2019 року отримали дозволи на перебування, зросла на 7,6 тисяч до 186,5 тисяч осіб, повідомили в польському Управлінні з питань іноземців, передає "Польське радіо".

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Білорусі – на 1,3 тисячі до 21,5 тисяч осіб, Грузії – на 0,5 тисячі до 3,4 тисяч осіб, Індії – на 0,3 тисячі до 9,1 тисяч осіб, а також Непалу – на 0,2 тисячі до 1,8 тисяч осіб.



Українці шукають роботу в сусідніх країнах

На початку квітня цього року дійсні посвідки на перебування у Польщі мало 383 тисячі іноземців.

За даними на 1 січня 2019 року і 2018 року це число становило відповідно 372 і 325 тисяч осіб. Найбільше прибуло дозволів на тимчасове перебування (збільшення на 7,8 тисячі), а також на постійне перебування (збільшення на 2,3 тисячі осіб).

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Більшість іноземців має дозволи на тимчасове перебування, пов’язане з роботою. Торік це була підстава для розгляду 73% справ.

За даними Управління, найпопулярнішими регіонами серед іноземців із дійсними дозволами на проживання у Польщі є воєводства: Мазовєцьке – 114 тисяч осіб, Малопольське – 38 тисяч осіб, Нижньосілезьке – 31 тисяча осіб та Великопольське – 30 тисяч осіб.

Ці дані не враховують іноземців, які перебувають у Польщі тимчасово, наприклад на підставі віз.

Наприкінці 2018 року була інформація, що у Польщі працює близько 2 мільйонів трудових мігрантів з України. З них 1 мільйон працевлаштовані офіційно.