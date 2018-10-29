В Польше в торговом центре обвалился потолок: есть пострадавшие среди покупателей
В польском городе Жешув, что за несколько километров от границы с Украиной, в одном из торговых центров обвалился потолок.
Инцидент произошел в воскресенье, 28 октября, в торговом центре Galeria Rzeszów.
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Как пишут местные СМИ, подвесной потолок площадью примерно 40 на 50 метров обрушился в магазине на первом этаже торгового центра.
В торговом центре в Жешуве обвалился потолок
Из-за обвала потолка эвакуировали всех посетителей торгового центра
В полиции города сообщили о семи пострадавших. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает.
Из-за инцидента из торгового центра эвакуировали всех посетителей.
Очевидцы делятся фото в соцсетях. У торгового центра видно несколько карет скорой и спасателей.