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      У Польщі в торговому центрі обвалилась стеля: є постраждалі серед покупців

      2062 Читать новость на русском
      Підвісна стеля обвалилась у торговому центрі в польському Жешуві
      Підвісна стеля обвалилась у торговому центрі в польському Жешуві / rmf24.pl

      У польському місті Жешуві, що за кількадесят кілометрів від кордону з Україною, в одному із торгових центрі обвалилась стеля.

      Інцидент трапився у неділю, 28 жовтня, у торговому центрі Galeria Rzeszów.

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      Як пишуть місцеві ЗМІ, підвісна стеля площею приблизно 40 на 50 метрів обвалилась у магазині на першому поверсі торгового центру.

      Польща Жешув торговий центр
      У торговому центрі в Жешуві обвалилась стеля

      обвалилась стеля Жешув Польща
      Через обвал стелі евакуювали всіх відвідувачів торгового центру

      У поліції міста повідомили про сімох постраждалих. За словами медики, їхньому життю нічого не загрожує.

      Через інцидент з торгового центру евакуювали всіх відвідувачів.

      Очевидці діляться фото у соцмережах. Біля торгового центру видно кілька карет швидкої та рятувальників.

       

      Теги: Новини України
      Джерело: 24 Канал
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