У Польщі в торговому центрі обвалилась стеля: є постраждалі серед покупців
У польському місті Жешуві, що за кількадесят кілометрів від кордону з Україною, в одному із торгових центрі обвалилась стеля.
Інцидент трапився у неділю, 28 жовтня, у торговому центрі Galeria Rzeszów.
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Як пишуть місцеві ЗМІ, підвісна стеля площею приблизно 40 на 50 метрів обвалилась у магазині на першому поверсі торгового центру.
У торговому центрі в Жешуві обвалилась стеля
Через обвал стелі евакуювали всіх відвідувачів торгового центру
У поліції міста повідомили про сімох постраждалих. За словами медики, їхньому життю нічого не загрожує.
Через інцидент з торгового центру евакуювали всіх відвідувачів.
Очевидці діляться фото у соцмережах. Біля торгового центру видно кілька карет швидкої та рятувальників.