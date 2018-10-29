У Польщі в торговому центрі обвалилась стеля: є постраждалі серед покупців

У польському місті Жешуві, що за кількадесят кілометрів від кордону з Україною, в одному із торгових центрі обвалилась стеля.

Інцидент трапився у неділю, 28 жовтня, у торговому центрі Galeria Rzeszów.

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Як пишуть місцеві ЗМІ, підвісна стеля площею приблизно 40 на 50 метрів обвалилась у магазині на першому поверсі торгового центру.



У торговому центрі в Жешуві обвалилась стеля



Через обвал стелі евакуювали всіх відвідувачів торгового центру

У поліції міста повідомили про сімох постраждалих. За словами медики, їхньому життю нічого не загрожує.

Через інцидент з торгового центру евакуювали всіх відвідувачів.

Очевидці діляться фото у соцмережах. Біля торгового центру видно кілька карет швидкої та рятувальників.