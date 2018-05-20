В Польше задержали россиянку, которая разжигала вражду к Украине

В Польше Агентство внутренней безопасности задержало гражданку Российской Федерации Екатерину Ц. и еще четыре[ человек за разжигание польско-украинской вражды. Задержанная россиянка находилась в Польше с 2013 года.

Об этом сообщает Польское радио.

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Отмечается, что всем пятерым лицам инкриминируют участие в разжигании польско-украинской вражды, подрыве польской точки зрения на историческую политику и замене ее на русскую точку зрения, попытки "консолидировать пророссийские среды в Республике Польша" вокруг этих сфер.

Из материалов Агентства внутренней безопасности следует, что эти пять человек осуществляют на территории Польши враждебную деятельность. Отсюда решение о задержании и удалении Екатерины Ц. и о четырех дополнительных ходатайствах по делу запрета въезда на территорию Республики Польша,

– говорится в сообщении.

Действия Агентства внутренней безопасности происходят согласно закону об иностранцах, и на этой основе направлен документ об удалении Екатерины Ц. из Польши.