У Польщі затримали росіянку, яка розпалювала ворожнечу до України

У Польщі Агентство внутрішньої безпеки затримало громадянку Російської Федерації Катерину Ц. і ще чотири особи за розпалювання польсько-української ворожнечі. Затримана росіянка перебувала в Польщі від 2013 року.

Про це повідомляє Польське радіо.

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Зазначається, що усім п'ятьом особам інкримінують участь у розпалюванні польсько-української ворожнечі, підриванні польської точки зору на історичну політику і заміні її російською точкою зору, намаганні "консолідувати проросійські середовища в Республіці Польща" навколо цих сфер.

З матеріалів Агентства внутрішньої безпеки випливає, що ці п'ять осіб здійснюють на території Польщі ворожу діяльність. Звідси рішення про затримання і видалення Катерини Ц. і про чотири додаткові клопотання у справі заборони в’їзду на територію Республіки Польща,

– йдеться у повідомленні.

Дії Агентства внутрішньої безпеки відбуваються згідно з законом про іноземців, і на цій основі направлено документ про видалення Катерини Ц. з Польщі.