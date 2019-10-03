В Польше задержали украинца, которого 14 лет разыскивал Интерпол

Польские пограничники в пункте пропуска в Медыке 1 октября задержали 32-летнего гражданина Украины, которого разыскивал Интерпол в 190 странах мира.

Украинский разыскивали в рамках так называемого красного сообщения за убийство, сообщает "Польское радио". После решения суда мужа экстрадируют в Украину.

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По словам пресс-секретаря пограничной службы Эльжбеты Пикор, украинца задержали во время прохождения паспортного контроля.

Оказалось, что 32-летнего гражданина Украины в течение 14 лет разыскивали на территории 190 стран мира в рамках Red Notice.

Что такое Red Notice?Так называемое "красное уведомление" означает высокий уровень международного розыска. Это информация для служб всех стран, что разыскиваемый является опасным преступником.

Стоит отметить, что с начала 2019 в подкарпатских пунктах пересечения государственной границы польские пограничники задержали более 200 человек, находившихся в международном розыске.

К слову, 18 сентября польские пограничники с того же пункта пересечения в Медыке задержали 34-летнего украинца, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в нелегальной перевозке иммигрантов из Франции в Великобританию.