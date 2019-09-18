Польские пограничники задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Сотрудники Пограничной службы Польши из Медыки задержали 34-летнего украинца, которого разыскивал Интерпол. Мужчину подозревают в нелегальной перевозке иммигрантов из Франции в Великобританию.

Об этом заявила пресс-секретарь Бескидского отдела Пограничной службы Эльжбета Пикор, сообщает "Польское радио".

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Ранее французские власти выдали европейский ордер на арест мужчины. Пограничники задержали его в ночь на 18 сентября во время проверки пассажиров автобуса, который ехал из Польши через пограничный переход в Медыке (Подкарпатское воеводство).

Украинца подозревают в причастности к преступной группе, которая занималась перевозкой иммигрантов из Франции в Великобританию на лодке, используя пролив Ла-Манш. Интерпол искал подозреваемого в десятках стран мира.

Пикор отметила, что когда мужчину задержали пограничники, он был сильно удивлен и не ожидал такого развития событий. Подозреваемый находился в Польше вполне легально и возвращался в свой родной город в Украине.

Отмечается, что с начала года подкарпатские пограничники уже задержали более 250 человек, которые находились в розыске правоохранительных органов Польши и других европейских стран.

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Кстати, недавно в польском городе Ярославе, в Подкарпатском воеводстве, следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали двоих украинцев, причастных к масштабной контрабанде янтаря через российско-польскую границу.

Интересно, что украинцы, которых задержали за контрабанду янтаря в Польше, представились сотрудниками спецслужб.