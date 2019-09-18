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      Польські прикордонники затримали українця, який на човні ввозив мігрантів до Великої Британії

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      Ілюстративне фото
      Ілюстративне фото / Фото з відкритих джерел

      Співробітники Прикордонної служби Польщі з Медики затримали 34-річного українця, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у нелегальному перевезенні іммігрантів з Франції до Великої Британії.

      Про це заявила прессекретар Бескидського відділу Прикордонної служби Ельжбєта Пікор, повідомляє "Польське радіо".

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      Раніше французька влада видала європейський ордер на арешт чоловіка. Прикордонники затримали його в ніч на 18 вересня під час перевірки пасажирів автобуса, який їхав із Польщі через прикордонний перехід у Медиці (Підкарпатське воєводство).

      Українця підозрюють у причетності до злочинної групи, яка займалася перевезенням іммігрантів з Франції до Великої Британії на човні, використовуючи протоку Ла-Манш. Інтерпол шукав підозрюваного в десятках країн світу.

      Пікор зазначила, що коли чоловіка затримали прикордонники, він був абсолютно здивований і не очікував такого перебігу подій. Підозрюваний перебував у Польщі цілком легально й повертався до свого рідного міста в Україні.

      Зазначається, що від початку року підкарпатські прикордонники вже затримали понад 250 осіб, які перебували у розшуку правоохоронних органів Польщі та інших європейських країн.

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      До речі, нещодавно у польському місті Ярославі, що у Підкарпатському воєводстві, слідчі Центрального антикорупційного бюро Польщі затримали двох українців причетних до масштабної контрабанди бурштину через українсько-польський кордон.

      Цікаво, що українці, яких затримали за контрабанду бурштину до Польщі, представилися працівниками спецслужб.

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      Теги: Новини України Новини Польщі Великобританія Кримінальні новини
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