У Польщі затримали українця, якого 14 років розшукував Інтерпол

Польські прикордонники у пункті пропуску в Медиці 1 жовтня затримали 32-річного громадянина України, якого розшукував Інтерпол у 190 країнах світу.

Українця розшукували в рамках так званого червоного повідомлення за вбивство, повідомляє "Польське радіо". Після рішення суду чоловіка екстрадують в Україну.

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Зі слів речниці прикордонної служби Ельжбєти Пікор, українця затримали під час проходження паспортного контролю.

Виявилося, що 32-річного громадянина України протягом 14 років розшукували на території 190 країн світу в рамках Red Notice.

Що таке Red Notice?Так зване "червоне повідомлення" означає найвищий рівень міжнародного розшуку. Це інформація для служб усіх країн, що розшукуваний є небезпечним злочинцем.

Варто зазначити, що з початку 2019 року у підкарпатських пунктах перетину державного кордону польські прикордонники затримали понад 200 осіб, які перебували у міжнародному розшуку.

До слова, 18 вересня польські прикордонники з того ж пункту перетину в Медиці затримали 34-річного українця, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у нелегальному перевезенні іммігрантів з Франції до Великої Британії.