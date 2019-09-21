В польской больнице умер ветеран войны на Донбассе: фото

В Польше в больнице умер украинский воин, участник войны на Донбассе Николай Гладий.

В 53-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что мужчина родом с Ивано-Франковщины.

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Он родился в 1973 году в Долгом Войнилове Ивано-Франковской области.

О причинах смерти военного ничего неизвестно.

Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. В результате обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

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Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала