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      В польской больнице умер ветеран войны на Донбассе: фото

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      Умер военный Николай Гладий
      Умер военный Николай Гладий / facebook.com/53brigade

      В Польше в больнице умер украинский воин, участник войны на Донбассе Николай Гладий.

      В 53-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что мужчина родом с Ивано-Франковщины.

       Недавно: На Донбассе погиб молодой военный из "Айдара": фото

      Он родился в 1973 году в Долгом Войнилове Ивано-Франковской области.

      О причинах смерти военного ничего неизвестно.

      Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. В результате обстрелов врага Украина продолжает нести потери.

      Читайте также: Сколько мирных жителей погибли на Донбассе за время войны: страшное число

       

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины НАТО Жертвы Новости Польши Операция Объединенных сил Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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