В польской больнице умер ветеран войны на Донбассе: фото
В Польше в больнице умер украинский воин, участник войны на Донбассе Николай Гладий.
В 53-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что мужчина родом с Ивано-Франковщины.
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Он родился в 1973 году в Долгом Войнилове Ивано-Франковской области.
О причинах смерти военного ничего неизвестно.
Заметим, что 21 июля на Донбассе началось бессрочное "хлебное перемирие". Однако пророссийские боевики нарушают его каждый день. В результате обстрелов врага Украина продолжает нести потери.
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Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала