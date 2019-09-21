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      У польській лікарні помер ветеран війни на Донбасі: фото

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      Помер військовий Микола Гладій
      Помер військовий Микола Гладій / facebook.com/53brigade

      У Польщі в лікарні помер український воїн, учасник війни на Донбасі Микола Гладій.

      У 53-тій окремій механізованій бригаді повідомили, що чоловік родом з Івано-Франківщини.

      Нещодавно: На Донбасі загинув молодий військовий з "Айдару": фото

      Він народився у 1973 році у Довгому Войнилові Івано-Франківської області.

      Про причини смерті військового нічого невідомо.

      Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

      Читайте також: Скільки мирних жителів загинули на Донбасі за час війни: страшне число

      окуповані райони донбасу
      Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Жертви Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини Польщі НАТО Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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