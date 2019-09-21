У польській лікарні помер ветеран війни на Донбасі: фото

У Польщі в лікарні помер український воїн, учасник війни на Донбасі Микола Гладій.

У 53-тій окремій механізованій бригаді повідомили, що чоловік родом з Івано-Франківщини.

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Він народився у 1973 році у Довгому Войнилові Івано-Франківської області.

Про причини смерті військового нічого невідомо.

Зауважимо, що від 21 липня на Донбасі розпочалось безстрокове "хлібне перемир’я". Однак проросійські бойовики порушують його кожного дня. Через обстріли ворога Україна продовжує зазнавати втрат.

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Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу