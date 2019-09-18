23:41
18 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін і погані новини для Ізраїлю. Жирік косить під Пиню
      Вєсті Кремля
      22:11, сьогодні
      Вєсті.UA: Гонтарева проти потойбічних сил Коломойського. Аваков, наркоманія і Добкін
      Вєсті.UA
      21:28, сьогодні
      Збитки – державі, а прибутки – у свої кишені: що коїться з санаторієм "Феофанія"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      МІНУВАННЯ МОСТУ В КИЄВІ ШАХТАР – МАНЧЕСТЕР СІТІ

      На Донбасі загинув молодий військовий з "Айдару": фото

      478 Читать новость на русском
      На Донбасі загинув військовий Владислав Рой
      На Донбасі загинув військовий Владислав Рой / Колаж 24 каналу

      На Донбасі загинув 25-річний військовий з батальйону "Айдар" Владислав Рой. Серце захисника перестало битися 17 вересня під час виконання бойового завдання.

      Владислав загинув близько 3 ночі в районі селища Південне, що на Горлівському напрямку. Боєць отримав смертельне поранення під час обстрілу окупантами позицій ЗСУ з ручного протитанкового гранатомету.

      Важливо: Це не відступ, – Загороднюк розповів, як розводитимуть сили на Донбасі

      17 вересня ми зазнали непоправної втрати. При виконані службових обов’язків в зоні ООС від численних осколкових поранень загинув солдат Владислав Рой. Нещодавно відсвяткував 25-ти річчя і тепер йому назавжди буде 25,
      – додали у батальйоні "Айдар".

      Військовий був родом із селища Різдвянка Запорізької області. Хлопця призвали на військову службу у грудні 2018 року, а вже з квітня 2019-го він служив стрільцем-помічником гранатометника у батальйоні "Айдар".

      Поховають захисника 19 вересня у рідному селищі. У нього залишилась молодша сестра та мати.


      Загиблий на Донбасі військовий Владислав Рой / фото з фейсбука

       

      Зауважимо, 17 вересня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню та обстрілювали позиції українських військових. Унаслідок обстрілів один військовий загинув, ще двоє – отримали поранення.

      окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Хто такий Олексій Белько – чоловік, що погрожував підірвати міст Метро у Києві
      сьогодні
      21407
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Запоріжжя Жертви Айдар
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо
      сьогодні , 19:56 Чоловік погрожував підірвати міст Метро у Києві: що про це відомо
      8756
      Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      сьогодні , 23:03 Шахтар – Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
      7188
      Головні новини 18 вересня: у Києві чоловік погрожував підірвати міст і вимоги України в Мінську
      сьогодні , 22:38 Головні новини 18 вересня: у Києві чоловік погрожував підірвати міст і вимоги України в Мінську
      430
      Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      сьогодні , 22:00 Вечное 9 мая, ненависть к понаехавшим и коллаборанту отказали в визе: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 548
      Ймовірність кризи зростає з кожним днем, – Фурса про те, чи почнеться економічний колапс
      сьогодні , 20:01 Ймовірність кризи зростає з кожним днем, – Фурса про те, чи почнеться економічний колапс
      Олена Трибушна
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук