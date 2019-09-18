На Донбасі загинув молодий військовий з "Айдару": фото

На Донбасі загинув 25-річний військовий з батальйону "Айдар" Владислав Рой. Серце захисника перестало битися 17 вересня під час виконання бойового завдання.

Владислав загинув близько 3 ночі в районі селища Південне, що на Горлівському напрямку. Боєць отримав смертельне поранення під час обстрілу окупантами позицій ЗСУ з ручного протитанкового гранатомету.

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17 вересня ми зазнали непоправної втрати. При виконані службових обов’язків в зоні ООС від численних осколкових поранень загинув солдат Владислав Рой. Нещодавно відсвяткував 25-ти річчя і тепер йому назавжди буде 25,

– додали у батальйоні "Айдар".

Військовий був родом із селища Різдвянка Запорізької області. Хлопця призвали на військову службу у грудні 2018 року, а вже з квітня 2019-го він служив стрільцем-помічником гранатометника у батальйоні "Айдар".

Поховають захисника 19 вересня у рідному селищі. У нього залишилась молодша сестра та мати.



Загиблий на Донбасі військовий Владислав Рой / фото з фейсбука

Зауважимо, 17 вересня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню та обстрілювали позиції українських військових. Унаслідок обстрілів один військовий загинув, ще двоє – отримали поранення.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу