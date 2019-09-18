На Донбассе погиб молодой военный из "Айдара": фото

Владислав погиб около 3 ночи в районе поселка Южный, что на Горловском направлении. Боец получил смертельное ранение во время обстрела оккупантами позиций ВСУ из ручного противотанкового гранатомета.

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17 сентября мы понесли непоправимую утрату. При исполнении служебных обязанностей в зоне ООС от многочисленных осколочных ранений погиб солдат Владислав Рой. Недавно отпраздновал 25-ти летие и теперь ему навсегда будет 25,

– добавили в батальоне "Айдар".

Военный был родом из поселка Риздвянка Запорожской области. Парня призвали на военную службу в декабре 2018 года, а уже с апреля 2019-го он служил стрелком-помощником гранатометчика в батальоне "Айдар".

Похоронят защитника 19 сентября в родном поселке. У него осталась младшая сестра и мать.