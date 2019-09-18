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      На Донбассе погиб молодой военный из "Айдара": фото

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      На Донбассе погиб военный Владислав Рой
      На Донбассе погиб военный Владислав Рой / Коллаж 24 канала

      На Донбассе погиб 25-летний военный из батальона "Айдар" Владислав Рой. Сердце защитника перестало биться 17 сентября во время выполнения боевого задания.

      Владислав погиб около 3 ночи в районе поселка Южный, что на Горловском направлении. Боец получил смертельное ранение во время обстрела оккупантами позиций ВСУ из ручного противотанкового гранатомета.

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      17 сентября мы понесли непоправимую утрату. При исполнении служебных обязанностей в зоне ООС от многочисленных осколочных ранений погиб солдат Владислав Рой. Недавно отпраздновал 25-ти летие и теперь ему навсегда будет 25,
      – добавили в батальоне "Айдар".

      Военный был родом из поселка Риздвянка Запорожской области. Парня призвали на военную службу в декабре 2018 года, а уже с апреля 2019-го он служил стрелком-помощником гранатометчика в батальоне "Айдар".

      Похоронят защитника 19 сентября в родном поселке. У него осталась младшая сестра и мать.


      Погибший на Донбассе военный Владислав Рой / фото с фейсбука

       

      Отметим, 17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции украинских военных. Вследствие обстрелов один военный погиб, еще двое – получили ранения.

      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Айдар Жертвы Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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