На Донбассе погиб молодой военный из "Айдара": фото
На Донбассе погиб 25-летний военный из батальона "Айдар" Владислав Рой. Сердце защитника перестало биться 17 сентября во время выполнения боевого задания.
Погибший на Донбассе военный Владислав Рой / фото с фейсбука
Отметим, 17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали позиции украинских военных. Вследствие обстрелов один военный погиб, еще двое – получили ранения.
Источник: 24 канал
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