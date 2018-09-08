В Полтаве на взятке поймали местного прокурора: у Луценко показали фото

В субботу, 8 сентября, в Полтаве правоохранители задержали прокурора местной прокуратуры за вымогательство взятки в размере 1 тысячи долларов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Читайте также: Пойманному на взятке в.а. председателя Госгеонедр объявили о подозрении в преступлении

"Прокуратурой Полтавской области совместно с сотрудниками СБУ задержан на неправомерной выгоде в сумме 1 тысячи долларов США прокурор Полтавской местной прокуратуры", – говорится в сообщении.

Сарган отметила, что взятку злоумышленник требовал и получил от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения задержанному.