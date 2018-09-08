В Полтаве на взятке поймали местного прокурора: у Луценко показали фото
В субботу, 8 сентября, в Полтаве правоохранители задержали прокурора местной прокуратуры за вымогательство взятки в размере 1 тысячи долларов.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.
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"Прокуратурой Полтавской области совместно с сотрудниками СБУ задержан на неправомерной выгоде в сумме 1 тысячи долларов США прокурор Полтавской местной прокуратуры", – говорится в сообщении.
Сарган отметила, что взятку злоумышленник требовал и получил от гражданина за непривлечение последнего к уголовной ответственности.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения задержанному.
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