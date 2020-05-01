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      В Полтаве пригрозили закрыть центральный рынок, он единственный открылся после карантина

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      Центральный рынок в Полтаве
      Центральный рынок в Полтаве / Полтавщина

      В Полтавской области после ослабления карантина открыли три рынка. Из них один в Полтаве. Но и его вскоре могут снова закрыть.

      Причиной для закрытия центрального рынка в Полтаве стали немалые нарушения, которые были зафиксированы. Об этом заявил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов.

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      "На Полтавщине 43 рынка, которые имеют регистрацию агропродовольственных. В целом рынков 54. Заявления на открытие поступили пока от 3 рынков: в Полтаве, Гребенке, Лубнах. В отношении центрального рынка в Полтаве – во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение о его закрытии, если администрация не прислушается к замечаниям. Держим этот вопрос на контроле", – заявил председатель облгосадминистрации.

      Вимоги до роботи ринків під час карантину
      При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала

      Со своей стороны сотрудники Полтавского отдела полиции составили протокол на администрацию центрального продовольственного рынка за нарушение требований карантина: должностным лицам грозит штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

      Отметим, что после открытия центрального продовольственного рынка в Полтаве начали работу и предприниматели коммунального рынка "Овощной". Однако инспекторы управления Госпродпотребслужбы, полиция и представители городской власти сообщили, что рынок не получил разрешение на торговлю, а потому "вагончики" с товаром нужно закрыть. Все из-за невыполнения санитарных условий.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Новости Полтавы Карантин в Украине 2020
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