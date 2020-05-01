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      У Полтаві пригрозили закрити центральний ринок, він єдиний в місті відкрився після карантину

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      Центральний ринок в Полтаві
      Центральний ринок в Полтаві / Полтавщина

      У Полтавській області після послаблення карантину відкрили три ринки. З них один у Полтаві. Але і його невдовзі можуть знову закрити.

      Причиною для закриття центрального ринку в Полтаві стали чималі порушення, які були зафіксовані. Про це заявив голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.

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      "На Полтавщині 43 ринки, які мають реєстрацію агропродовольчого ринку. Загалом ринків 54. Заяви на відкриття надійшли поки від 3 ринків: у Полтаві, Гребінці, Лубнах. Щодо центрального ринку в Полтаві – по-перше, він не має відповідної реєстрації. По-друге, сьогодні там зафіксовано багато порушень. Тому ми ухвалюватимемо рішення щодо його закриття, якщо адміністрація не дослухається до зауважень. Тримаємо це питання на контролі", – заявив голова облдержадміністрації.

      Вимоги до роботи ринків під час карантину
      За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу

      Зі свого боку співробітники Полтавського відділу поліції склали протокол на адміністрацію центрального продовольчого ринку за порушення вимог карантину: посадовцям загрожує штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

      Відзначимо, що після відкриття центрального продовольчого ринку у Полтаві розпочали роботу й підприємці комунального ринку "Овочевий". Однак інспектори управління Держпродспоживслужби, поліція та представники міської влади повідомили, що ринок не отримав дозвіл на торгівлю, а тому "вагончики" із крамом потрібно зачинити. Все через невиконання санітарних умов.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини Полтави Карантин в Україні 2020 Новини України
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