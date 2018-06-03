В Полтавской области под поезд на скутере попали юноша и девушка

В Полтавской области в Новосанжарском районе двое – 19-летний парень и 17-летняя девушка – погибли после того, как на скутере попали под поезд.

Об этом сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев на своей странице в Facebook.

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"Сегодня ночью в Новосанжарском районе поездом смертельно травмировано 19-летнего парня и 17-летнюю девушку, которые на скутере пересекали железнодорожное полотно. Погибшие – жители двух сел Новосанжарщины", - сообщил Сулаев.

Сейчас полиция расследует этот инцидент.