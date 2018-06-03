У Полтавській області під поїзд на скутері потрапили юнак та дівчина
У Полтавські області, у Новосанжарському районі двоє – 19-річний хлопець та 17-річна дівчина – загинули після того, як на скутері потрапили під поїзд.
Про це повідомив начальник відділу зв'язків із громадськістю ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook.
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"Сьогодні вночі в Новосанжарському районі потягом смертельно травмовано 19-річного хлопця та 17-річну дівчину, які на скутері перетинали залізничне полотно. Загиблі – жителі двох сіл Новосанжарщини", - повідомив Сулаєв.
Наразі поліція розслідує цей інцидент.
Джерело: 24 Канал
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