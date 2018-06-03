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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Через "гонки" у Запоріжжі трапилася страшна аварія: загинула жінка з дитиною

1089 Читать новость на русском
Аварія в Запоріжжі
Аварія в Запоріжжі / 061.ua

BMW з литовськими номерами під час "гонок" по Набережній у Запоріжжі на великій швидкості збив матір з п'ятирічною дівчинкою, які йшли по тротуару.

Дитина померла в швидкій, її мати – в реанімації, повідомляє "Інтерфакс".

Патрульні поліцейські до приїзду швидкої намагалися надати першу допомогу постраждалим, оскільки мати з дитиною ще подавали ознаки життя. Проте це не допомогло їх врятувати. Дівчинка померла в автомобілі швидкої, її мати – в реанімації.

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Учасником гонок, імовірно, було ще одне авто, яке втекло з місця трагедії. Водій BMW також намагався втекти з місця злочину, але був затриманий. Не виключено, що у нього перелом хребта.

Поліція просить відгукнутися осіб, які були свідками ДТП або зафіксували аварію на відеореєстратор.

Теги: Новини України Новини Запоріжжя Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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