В Праге ко Дню Соборности Украины развернули украинские флаги: фото

В воскресенье, 20 января, украинская община в Праге развернула флаги Украины на Карловом мосту через реку Влтава по случаю Дня Соборности Украины. Несколько десятков украинцев и их чешских друзей, образовали "живую цепь", которая растянулась в центре моста.

Об этом сообщают в пресс-службе посольства Украины в Чешской Республике на Facebook-странице.

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Некоторые из активистов держали флаг Украины 10 метров длиной и символические плакаты "Украина единая". Стоит добавить, что акцию устроило посольство Украины в Чехии в знак солидарности с Украиной.

Спасибо всем, кто пришел, вы молодцы. Вы все знаете, что это символическая акция, которая объединяет всех украинцев из разных регионов и украинцев, живущих здесь, в Чехии. Мы собрались из солидарности к акции, которая будет проходить в Киеве 22 января,

– отметили организаторы акции из посольства Украины в Чехии в комментарии Радио Свобода.

Напомним, что 100 лет назад, 22 января 1919 года на Софийской площади в Киеве был провозглашен Акт воссоединения Западно-украинской Народной Республики и Украинской Народной Республики.

Что известно про День Соборности Украины? Это государственный праздник, который отмечают ежегодно 22 января в день провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики, состоявшегося в 1919 году. Официально в Украине День соборности отмечают с 1999 года.