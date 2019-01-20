У Празі до Дня Соборності України розгорнули українські прапори: фото

У неділю, 20 січня, українська громада у Празі розгорнула прапори України на Карловому мості через річку Влтава з нагоди Дня Соборності України. Кілька десятків українців та їхніх чеських друзів утворили "живий ланцюг", який розтягнувся у центрі мосту.

Про це повідомляють у прес-службі посольства України в Чеській Республіці на Facebook-сторінці.

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Деякі з активістів тримали прапор України 10 метрів завдовжки та символічні плакати "Україна єдина". Варто додати, що акцію влаштувало посольство України в Чехії на знак солідарності з Україною.

Дякуємо всім, хто прийшов, ви молодці. Ви всі знаєте, що це символічна акція, яка єднає всіх українців із різних регіонів та українців, що живуть тут, у Чехії. Ми зібралися із солідарності до акції, що відбуватиметься у Києві 22 січня,

– зазначили організатори акції з посольства України в Чехії у коментарі Радіо Свобода.

Нагадаємо, що 100 років тому, 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві було проголошено Акт злуки Західноукраїнської Народної Республіки та Української Народної Республіки.

Що відомо про День Соборності України? Це державне свято, яке відзначають щороку 22 січня в день проголошення Акту злуки Української Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Офіційно в Україні День соборності відзначають з 1999 року.