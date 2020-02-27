В Праге напротив российского посольства открыли площадь имени Немцова: фото, видео

В столице Чехии торжественно открыли площадь Бориса Немцова. Мероприятие состоялось в 5 годовщину гибели российского оппозиционера. Расположено место в Праге – сразу напротив посольства России в Чехии.

Активным инициатором переименования площади Под каштанами на площадь имени Бориса Немцова выступил мэр Праги Зденек Гржиб. Петиция о том, чтобы назвать пражскую площадь именем Немцова появилась еще несколько лет назад. Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".

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Однако администрации города пришлось побороться за переименование площади. Дело в том, что Пражская топографическая комиссия несколько раз отклоняла запрос на изменение названия. В результате в начале февраля 2020 года в ведомстве отметили: переименование коснется только площади, но не жилых домов – документы людям менять не придется.



Дочь Немцова Жанна на торжественном открытии площади в Праге / фото "Радио Свобода"

К слову, противником площади Бориса Немцова выступал и президент Чехии Милош Земан. Он считает, что главная цель переименования – не увековечение памяти Немцова, а стремление сделать жест в адрес российских властей.

Открытие площади имени Немцова в Праге: видео

В Праге в пятую годовщину убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова проходит церемония переименования площади, на которой расположено здание посольства России. pic.twitter.com/9L0WNcqlIF — Радио Свобода (@SvobodaRadio) February 27, 2020

На торжественном открытии новой площади в Чехии присутствовала дочь Немцова Жанна. На церемонию были приглашены и представители российского посольства. Однако в МИД РФ пока никак не отреагировали на произошедшее.

Зато пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о своем отношении к тому, что в Чехии открывают сквер памяти Немцова, ответил: это решение является суверенным правом города, однако "Москва скорее бы хотела, чтобы в Праге не забывали о красноармейцах".

Кто такой Немцов и как его убили?

Это российский оппозиционер, убитый неподалеку Кремля в 2015 году. Его убили четырьмя выстрелами в грудь, голову и сердце на Большом Москворецком мосту, расположенном вблизи Кремля. Произошло это за день до запланированного на 1 марта в Москве оппозиционного марша "Весна".



За убийство уже осудили группу чеченцев, которые организовали и выполнили преступление. Вину за выстрелы на себя взял Заур Дадаев. Он отметил, что дважды пытался убить Немцова: впервые ему помешало большое количество людей вокруг. Убийцу приговорили к 20 годам за решеткой. Заказчиков так и не нашли.