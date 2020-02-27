19:22
27 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 февраля
      Вести.UA: Большое возвращение Тигипко. Новая затея Бужанского
      Вєсті.UA
      19:19, 26 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      В Праге напротив российского посольства открыли площадь имени Немцова: фото, видео

      - Читати новину українською

      В столице Чехии торжественно открыли площадь Бориса Немцова. Мероприятие состоялось в 5 годовщину гибели российского оппозиционера. Расположено место в Праге – сразу напротив посольства России в Чехии.

      Активным инициатором переименования площади Под каштанами на площадь имени Бориса Немцова выступил мэр Праги Зденек Гржиб. Петиция о том, чтобы назвать пражскую площадь именем Немцова появилась еще несколько лет назад. Об этом сообщает русская служба "Радио Свобода".

      Смотрите также: С любовью из Праги, или Еще одна неудача России

      Однако администрации города пришлось побороться за переименование площади. Дело в том, что Пражская топографическая комиссия несколько раз отклоняла запрос на изменение названия. В результате в начале февраля 2020 года в ведомстве отметили: переименование коснется только площади, но не жилых домов – документы людям менять не придется.


      Дочь Немцова Жанна на торжественном открытии площади в Праге / фото "Радио Свобода"

      К слову, противником площади Бориса Немцова выступал и президент Чехии Милош Земан. Он считает, что главная цель переименования – не увековечение памяти Немцова, а стремление сделать жест в адрес российских властей.

      Открытие площади имени Немцова в Праге: видео

      На торжественном открытии новой площади в Чехии присутствовала дочь Немцова Жанна. На церемонию были приглашены и представители российского посольства. Однако в МИД РФ пока никак не отреагировали на произошедшее.

      Зато пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на вопрос журналистов о своем отношении к тому, что в Чехии открывают сквер памяти Немцова, ответил: это решение является суверенным правом города, однако "Москва скорее бы хотела, чтобы в Праге не забывали о красноармейцах".

      Кто такой Немцов и как его убили?
      Это российский оппозиционер, убитый неподалеку Кремля в 2015 году. Его убили четырьмя выстрелами в грудь, голову и сердце на Большом Москворецком мосту, расположенном вблизи Кремля. Произошло это за день до запланированного на 1 марта в Москве оппозиционного марша "Весна".

      За убийство уже осудили группу чеченцев, которые организовали и выполнили преступление. Вину за выстрелы на себя взял Заур Дадаев. Он отметил, что дважды пытался убить Немцова: впервые ему помешало большое количество людей вокруг. Убийцу приговорили к 20 годам за решеткой. Заказчиков так и не нашли.

      Коронавирус в Италии: 14 человек умерли, количество больных значительно возросло
      сегодня
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости России Новости политики Чехия Борис Немцов Убийство Немцова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:20 Немцов – исключение для современной России
      Світові Медіа
      сегодня , 15:00 Коронавирус положительно повлияет на здоровье украинских реформ
      Сергій Фурса
      сегодня , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      сегодня , 14:04 Как используют язык вражды приспешники Януковича
      Антон Голобородько
      сегодня , 12:40 Тигипко, если станет премьером, то не последним: интервью с руководителем группы "Рейтинг"
      Сергій Лещенко
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук