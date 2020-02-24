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      С любовью из Праги, или Еще одна неудача России

      -
      Борис Немцов / Agence France-Presse

      Как ни пыталась агентура властей РФ помешать присвоению имени Немцова площади перед российским посольством в Праге, все оказалось тщетно. Как это обычно и бывает у кремлевских, мидовских и лубянских неумех.

      Победные новости из Праги.

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      Городской совет Праги принял сегодня решение о том, что площади перед посольством РФ будет присвоено имя Бориса Немцова. Нате вам!

      Церемония переименования площади "Под каштанами" может состояться 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского политика.

      Интересно, придут ли российские дипломаты? Там недалеко – вышел из здания и вот уже стоишь на площади Немцова. Потоптались бы, пробубнили прессе, что это "недружественный шаг" по отношению к правящей в России мафии. Ну, что-нибудь в таком духе.

      Но мы думаем, не придут лавровцы на открытие площади Немцова.

      Будут сидеть, запершись в посольстве, запивая чешским пивом очередную свою неудачу. А в Москве в это время будет беситься их начальство.

      Кто такой Борис Немцов?
      Известный российский политик-оппозиционер, критиковавший власть страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонников оккупационной власти Донбасса.

      Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответ, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Убийство Немцова Борис Немцов Чехия
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