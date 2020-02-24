С любовью из Праги, или Еще одна неудача России

Как ни пыталась агентура властей РФ помешать присвоению имени Немцова площади перед российским посольством в Праге, все оказалось тщетно. Как это обычно и бывает у кремлевских, мидовских и лубянских неумех.

Победные новости из Праги.

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Городской совет Праги принял сегодня решение о том, что площади перед посольством РФ будет присвоено имя Бориса Немцова. Нате вам!

Церемония переименования площади "Под каштанами" может состояться 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского политика.

Интересно, придут ли российские дипломаты? Там недалеко – вышел из здания и вот уже стоишь на площади Немцова. Потоптались бы, пробубнили прессе, что это "недружественный шаг" по отношению к правящей в России мафии. Ну, что-нибудь в таком духе.

Но мы думаем, не придут лавровцы на открытие площади Немцова.

Будут сидеть, запершись в посольстве, запивая чешским пивом очередную свою неудачу. А в Москве в это время будет беситься их начальство.

Кто такой Борис Немцов?

Известный российский политик-оппозиционер, критиковавший власть страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонников оккупационной власти Донбасса.



Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответ, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.

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