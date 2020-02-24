19:00
24 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ НЕГОДА В УКРАЇНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      З любов'ю з Праги, або Ще один промах Росії

      -
      Борис Нємцов / Agence France-Presse

      Як не старалась агентура влади РФ перешкодити присвоєнню імені Нємцова площі перед російським посольством в Празі, все виявилося марно. Як це зазвичай і буває у кремлівських, МЗСівських і луб'янських недотеп.

      Победные новости из Праги.

      Ознакомтесь: Немцов за день до своей смерти предсказал Путину судьбу Гитлера: видео

      Городской совет Праги принял сегодня решение о том, что площади перед посольством РФ будет присвоено имя Бориса Немцова. Нате вам!

      Церемония переименования площади "Под каштанами" может состояться 27 февраля, в пятую годовщину убийства российского политика.

      Интересно, придут ли российские дипломаты? Там недалеко – вышел из здания и вот уже стоишь на площади Немцова. Потоптались бы, пробубнили прессе, что это "недружественный шаг" по отношению к правящей в России мафии. Ну, что-нибудь в таком духе.

      Но мы думаем, не придут лавровцы на открытие площади Немцова.

      Будут сидеть, запершись в посольстве, запивая чешским пивом очередную свою неудачу. А в Москве в это время будет беситься их начальство.

      Кто такой Борис Немцов?
      Известный российский политик-оппозиционер, критиковавший власть страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонников оккупационной власти Донбасса.

      Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответ, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.

      Читайте также: Власть России сознательно тормозит расследование убийства Немцова, – адвокат

      Скільки людей померло від грипу в Україні
      сьогодні
      Автор: СерпомПо
      Теги: Новини політики Публікації Новини Росії Вбивство Нємцова Борис Нємцов Чехія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:30 Страшний дефолт і проблеми з виконанням бюджету: про що волають ті, хто не любить МВФ
      Сергій Фурса
      сьогодні , 18:00 Продовжують "кривосудити": шокуючі рішення суддів Майдану, які зберегли посади
      Роман Маселко
      сьогодні , 12:00 Власний номер у 5-зірковому готелі: як одночасно відпочивати і заробляти на нерухомості
      сьогодні , 11:33 Афіша Києва на тиждень: куди піти 24 лютого — 1 березня
      Ліза Астахова
      сьогодні , 17:33 Мінські домовленості: що це і чому документ потребує змін
      Світлана Попова
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук