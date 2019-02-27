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      Власть России сознательно тормозит расследование убийства Немцова, – адвокат

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      Власть России сознательно тормозит расследование убийства Немцова, – адвокат
      Власть России сознательно тормозит расследование убийства Немцова, – адвокат / Фото из открытых источников

      Российского оппозиционера Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. Адвокат семьи заявил, что власть России сознательно тормозит расследование.

      Вадим Прохоров сказал, что уже дважды следствию не дали предъявить заочное обвинение Руслану Геремееву, который входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет "Настоящее время".

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      Адвокат заявил, что в России общественность пытаются убедить, что "вот несколько людей посадили в 2017 году и все, забудьте".

      Нет, мы не забудем. Потому что российская власть забалтывает ход расследования, сознательно его тормозит,
      – отметил Вадим Прохоров.

      По его словам, обвинение Руслану Геремееву не предъявили, поскольку оба раза Александр Бастрыкин, руководитель следственного комитета, запретил это делать.

      Как я понимаю, по одной простой причине – Руслан Геремеев вхож в ближайший круг Рамзана Кадырова. Если предъявлять обвинения Геремееву, то тут уж совсем понятно, кто стоит за этим,
      – добавил адвокат.

      Накануне в России в нескольких городах прошли марши памяти Бориса Немцова. На акции 24 февраля в Москве участники скандировали "Всех не перестреляешь", "Импичмент – люстрации", "Россия будет свободной", и "Украина, мы с тобой". Митингующие также скандировали требования освободить из российских тюрем украинских пленных.

      Кто такой Борис Немцов?
      Известный российский политик-оппозиционер, критиковавший власть страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонников оккупационной власти Донбасса.

      Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответ, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости России Криминальные новости Борис Немцов Убийство Немцова
      Источник: 24 Канал
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