Власть России сознательно тормозит расследование убийства Немцова, – адвокат

Российского оппозиционера Бориса Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. Адвокат семьи заявил, что власть России сознательно тормозит расследование.

Вадим Прохоров сказал, что уже дважды следствию не дали предъявить заочное обвинение Руслану Геремееву, который входит в ближайшее окружение главы Чечни Рамзана Кадырова, пишет "Настоящее время".

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Адвокат заявил, что в России общественность пытаются убедить, что "вот несколько людей посадили в 2017 году и все, забудьте".

Нет, мы не забудем. Потому что российская власть забалтывает ход расследования, сознательно его тормозит,

– отметил Вадим Прохоров.

По его словам, обвинение Руслану Геремееву не предъявили, поскольку оба раза Александр Бастрыкин, руководитель следственного комитета, запретил это делать.

Как я понимаю, по одной простой причине – Руслан Геремеев вхож в ближайший круг Рамзана Кадырова. Если предъявлять обвинения Геремееву, то тут уж совсем понятно, кто стоит за этим,

– добавил адвокат.

Накануне в России в нескольких городах прошли марши памяти Бориса Немцова. На акции 24 февраля в Москве участники скандировали "Всех не перестреляешь", "Импичмент – люстрации", "Россия будет свободной", и "Украина, мы с тобой". Митингующие также скандировали требования освободить из российских тюрем украинских пленных.

Кто такой Борис Немцов?

Известный российский политик-оппозиционер, критиковавший власть страны, в том числе и президента Владимира Путина. Немцов осуждал аннексию Крыма и подписал заявление с требованием вывести с территории Украины российские войска и прекратить поддержку сторонников оккупационной власти Донбасса.



Немцова убили 27 февраля 2015 года в центре Москвы несколькими выстрелами в спину. За это преступление в тюрьму посадили 5 исполнителей (все – чеченцы). Самого убийцу Заура Дадаева приговорили к 20 годам заключения, а его сообщникам дали от 11 до 19 лет. При этом следствие так и не дало ответ, кто заказал убийство Немцова. Однако многие активисты и оппозиционеры подозревают в этом лидера Чечни Рамзана Кадырова.