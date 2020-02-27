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      У Празі навпроти російського посольства відкрили площу імені Нємцова: фото, відео

      - Читать новость на русском
      Табличка з написом "площа Бориса Нємцова" у Празі / "Радіо Свобода"

      У столиці Чехії урочисто відкрили площу Бориса Нємцова. Захід відбувся у 5 роковини загибелі російського опозиціонера. Розташоване місце у Празі – відразу навпроти посольства Росії у Чехії.

      Активним ініціатором перейменування площі Під каштанами на площу імені Бориса Нємцова виступив мер Праги Зденек Гржіб. Петиція про те, щоб назвати празьку площу іменем Нємцова з’явилася ще кілька років тому. Про це інформує російська служба "Радіо Свобода".

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      Однак адміністрації міста довелося поборотися за перейменування площі. Річ у тім, що Празька топографічна комісія кілька разів відхиляла запит на зміну назви. Врешті на початку лютого 2020 року у відомстві зауважили: перейменування торкнеться лише площі, але не житлових будинків – документи людям міняти не доведеться.


      Донька Нємцова Жанна на урочистому відкритті площі у Празі/ фото "Радіо Свобода"

      До слова, противником площі Бориса Нємцова виступав і президент Чехії Мілош Земан. Він вважає, що головна мета перейменування – не увічнення пам'яті Нємцова, а прагнення зробити жест на адресу російської влади.

      Відкриття площі імені Нємцова у Празі: відео

      На урочистому відкритті нової площі у Чехії була присутня донька Нємцова Жанна. На церемонію були запрошені й представники російського посольства. Однак у МЗС РФ поки ніяк не відреагували на подію.

      Натомість прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков на запитання журналістів про своє ставлення до того, що у Чехії відкривають сквер пам’яті Нємцова, відповів: це рішення є суверенним правом міста, однак "Москва б радше, аби у Празі не забували про червоноармійців".

      Хто такий Нємцов і як його вбили? Це російський опозиціонер, вбитий неподалік Кремля у 2015 році. Його вбили чотирма пострілами у груди, голову і серце на Великому Москворецькому мосту, що розташований поблизу Кремля. Сталося це за день до запланованого на 1 березня у Москві опозиційного маршу "Весна".

      За вбивство вже засудили групу чеченців, які організували та виконали злочин. Вину за постріли на себе взяв Заур Дадаєв. Він зауважив, що двічі намагався вбити Нємцова: вперше йому завадила велика кількість людей навколо. Вбивцю засудили до 20 років за ґратами. Замовників так і не знайшли.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Чехія Борис Нємцов Вбивство Нємцова Новини політики
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