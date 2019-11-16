В Праге сотни тысяч протестующих вышли на улицы – фото и видео
Несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Праге.
Акция собрала около 250 тысяч человек, об этом сообщает издание Idnes. Полиция зафиксировала по меньшей мере 200 тысяч человек.
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Протестующие требуют, чтобы Бабиш подал в отставку до 31 декабря, если он не отзовет министра юстиции и не лишится своего холдинга "Агрофрерт".
Протесты в Чехии/ Источник: denikn.cz
Чехи требуют отставки премьера/Источник: denikn.cz
Если этого не произойдет, то организаторы "Миллиона мгновений" обещают новые протесты в январе. Они анонсируют, что следующие акции будут намного "креативнее" и дадут знать о Чехии за рубежом.
Как все начиналось?
- Массовые акции в Чехии начались еще в конце апреля. В частности, протесты спропоцировало намерение министра юстиции (от партии Бабиша ANO) Марии Бенешовой провести реформу прокуратуры и отменить должность генерального прокурора.
- Однако именно генпрокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша. Он может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС, связанном с "Агрофрертом".
- Премьера Бабиша и его сына Андрея подозревали в махинациях со средствами ЕС. Оба фигурировали в деле "Гнездо аиста".
- В 2008 году семья Бабиша выкупила старинный особняк, который решили переоборудовать в бизнес-центр "Гнездо аиста". На его реконструкцию потратили 350 миллионов крон. 50 миллионов из этих денег составил грант ЕС на поддержку малого бизнеса.