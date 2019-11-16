В Праге сотни тысяч протестующих вышли на улицы – фото и видео

Несколько сотен тысяч человек приняли участие в демонстрации ассоциации "Миллион мгновений" против премьер-министра Чехии Андрея Бабиша в Праге.

Акция собрала около 250 тысяч человек, об этом сообщает издание Idnes. Полиция зафиксировала по меньшей мере 200 тысяч человек.

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Протестующие требуют, чтобы Бабиш подал в отставку до 31 декабря, если он не отзовет министра юстиции и не лишится своего холдинга "Агрофрерт".



Протесты в Чехии/ Источник: denikn.cz



Чехи требуют отставки премьера/Источник: denikn.cz

Если этого не произойдет, то организаторы "Миллиона мгновений" обещают новые протесты в январе. Они анонсируют, что следующие акции будут намного "креативнее" и дадут знать о Чехии за рубежом.

The protests here at Letna park are getting started, in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution #pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy — Jonathan Crane (@jonathancrane5) November 16, 2019

Как все начиналось?