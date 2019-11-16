У Празі сотні тисяч протестувальників вийшли на вулиці – фото та відео

Кілька сотень тисяч людей взяли участь у демонстрації асоціації "Мільйон миттєвостей" проти прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша у Празі.

Акція зібрала близько 250 тисяч людей, про це повідомляє видання Idnes.Поліція зафіксувала щонайменше 200 тисяч осіб.

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Протестувальники вимагають, щоб Бабіш подав у відставку до 31 грудня, якщо він не відкличе міністра юстиції та не позбудеться свого холдингу "Агрофрерт".



Протести у Чехії/ Джерело: denikn.cz



Чехи вимагають відставки прем'єра/Джерело: denikn.cz

Якщо цього не станеться, то організатори "мільйона миттєвостей" обіцяють нові протести у січні. Вони анонсують, що наступні акції будуть набагато "креативнішими" та дадуть знати про Чехію за кордоном.

The protests here at Letna park are getting started, in the shadow of #Prague Castle. Most of the space already looks filled, but people are still arriving. Protesters want PM Andrej #Babis to either lose his conflict of interest or resign. #VelvetRevolution #pred30lety pic.twitter.com/zbOXkAlyzy — Jonathan Crane (@jonathancrane5) November 16, 2019

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