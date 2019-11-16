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      У Празі сотні тисяч протестувальників вийшли на вулиці – фото та відео

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      У Празі кількасот тисяч протестувальників вимагають відставки прем'єра Бабіша / denikn.cz/

      Кілька сотень тисяч людей взяли участь у демонстрації асоціації "Мільйон миттєвостей" проти прем'єр-міністра Чехії Андрея Бабіша у Празі.

      Акція зібрала близько 250 тисяч людей, про це повідомляє видання Idnes.Поліція зафіксувала щонайменше 200 тисяч осіб.

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      Протестувальники вимагають, щоб Бабіш подав у відставку до 31 грудня, якщо він не відкличе міністра юстиції та не позбудеться свого холдингу "Агрофрерт".

      Рротести у Чехії
      Протести у Чехії/ Джерело: denikn.cz

      Протести у Чехії
      Чехи вимагають відставки прем'єра/Джерело: denikn.cz

      Якщо цього не станеться, то організатори "мільйона миттєвостей" обіцяють нові протести у січні. Вони анонсують, що наступні акції будуть набагато "креативнішими" та дадуть знати про Чехію за кордоном.

      Як все починалося? 

      • Масові акції у Чехії почалися ще наприкінці квітня. Зокрема, протести спропокував намір міністра юстиції (від партії Бабіша ANO) Марії Бенешової провести реформу прокуратури та скасувати посаду генерального прокурора.
      • Однак саме генпрокурор має ухвалити рішення про передачу до суду кримінальної справи щодо Бабіш. Той може постати перед судом за шахрайство з коштами ЄС, пов'язане з "Агрофрертом".
      • Прем'єра Бабіша і його сина Андрія підозрювали в махінаціях з коштами ЄС. Обидва фігурували в справі "Гніздо лелеки".
      • У 2008 році сім'я Бабіша викупила старовинний особняк, який вирішили переобладнати в бізнес-центр "Гніздо лелеки". На його реконструкцію витратили 350 мільйонів крон. 50 мільйонів із цих грошей склав грант ЄС на підтримку малого бізнесу.
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      Теги: Протести Новини політики Чехія
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