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      В правила пересечения линии столкновения на Донбассе внесли важные изменения, – МинВОТ

      47 Читати новину українською
      МинВОТ и СБУ сообщили важную информацию
      МинВОТ и СБУ сообщили важную информацию / Иллюстративное фото

      Разрешение на пересечение линии соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей становится бессрочным. Но разрешения, полученные до 28 марта 2019 года, нужно будет переподать.

      Какие изменения внесли в правила пересечения линии столкновения на Донбассе

      Об этом сообщила пресс-служба Министерства по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам на своей странице в Facebook, а также Служба безопасности Украины.

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      Важно, что заявления на получение разрешения о пересечении линии соприкосновения, поданные после 28 марта 2019 года (или поданные до 28, но еще не обработанные) автоматически приобретают статус "без ограничения срока действия".

      А вот разрешения, полученные до 28 марта, надо будет переподать. Такие разрешения имеют срок действия – 1 год. И переподать их, чтобы они стали бессрочными, можно будет не раньше, чем через два месяца после истечения указанного годичного срока.

      Как переподать заявку на получение разрешения о пересечении линии соприкосновения

      ️• Авторизоваться на правительственном портале Реестра соответствующих разрешений под своим логином и паролем.
      • В разделе "История заявлений" найти соответствующее заявление и нажать "Переподать".

      Сайт
      Сайт Реестра разрешений

      Быть внимательным при внесении личных данных (переподать заявку может только лицо, которое его подавало).
      • Не ошибаться при вводе логина или пароля больше 5 раз (иначе IP-адрес пользователя заблокируют).

       

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 канал
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