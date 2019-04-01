В правила пересечения линии столкновения на Донбассе внесли важные изменения, – МинВОТ

Разрешение на пересечение линии соприкосновения на территории Донецкой и Луганской областей становится бессрочным. Но разрешения, полученные до 28 марта 2019 года, нужно будет переподать.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по временно оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам на своей странице в Facebook, а также Служба безопасности Украины.

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Важно, что заявления на получение разрешения о пересечении линии соприкосновения, поданные после 28 марта 2019 года (или поданные до 28, но еще не обработанные) автоматически приобретают статус "без ограничения срока действия".

А вот разрешения, полученные до 28 марта, надо будет переподать. Такие разрешения имеют срок действия – 1 год. И переподать их, чтобы они стали бессрочными, можно будет не раньше, чем через два месяца после истечения указанного годичного срока.

Как переподать заявку на получение разрешения о пересечении линии соприкосновения

️• Авторизоваться на правительственном портале Реестра соответствующих разрешений под своим логином и паролем.

• В разделе "История заявлений" найти соответствующее заявление и нажать "Переподать".



Сайт Реестра разрешений

• Быть внимательным при внесении личных данных (переподать заявку может только лицо, которое его подавало).

• Не ошибаться при вводе логина или пароля больше 5 раз (иначе IP-адрес пользователя заблокируют).