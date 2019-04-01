У правила перетину лінії зіткнення на Донбасі внесли важливі зміни, – МінТОТ

Дозвіл на перетин лінії зіткнення на території Донецької та Луганської областей стає безстроковим. Але дозволи, отримані до 28 березня 2019 року, потрібно буде переподати.

Які зміни внесли у правила перетину лінії зіткнення на Донбасі

Про це повідомила прес-служба Міністерства з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб на своїй сторінці у Facebook, а також Служба безпеки України.

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Важливо, що заяви на отримання дозволу про перетин лінії зіткнення, подані після 28 березня 2019 року (або подані до 28, але ще не оброблені) автоматично набувають статус "без обмеження терміну дії".

А от дозволи, отримані до 28 березня, треба буде переподати. Такі дозволи мають термін дії – 1 рік. І переподати їх, щоб вони стали безстроковими, можна буде не раніше ніж за два місяці після закінчення вказаного річного терміну.

Як переподати заявку на отримання дозволу про перетин лінії зіткнення

️• Авторизуватися на урядовому порталі Реєстру відповідних дозволів під своїм логіном і паролем.

• У розділі "Історія поданих заяв" знайти відповідну заяву і натиснути "Переподати".



Сайт Реєстру дозволів

• Бути уважним при внесенні особистих даних (переподати заявку може тільки та особа, яка її подавала).

• Не помилятися у введенні логіну чи паролю більш ніж 5 разів (інакше IP-адресу користувача заблокують).