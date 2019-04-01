20:45
1 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля.Слівкі: Російський герой у "Зоряних війнах". Мета Орейро у Росії
      Вєсті Кремля
      18:44, 30 березня
      Вєсті.UA: Як Ляшко дивує Захід. Причини депресії Добкіна
      Вєсті.UA
      20:23, 29 березня
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      У правила перетину лінії зіткнення на Донбасі внесли важливі зміни, – МінТОТ

      7210 Читать новость на русском
      МінТОТ та СБУ повідомили важливу інформацію
      МінТОТ та СБУ повідомили важливу інформацію / Ілюстративне фото

      Дозвіл на перетин лінії зіткнення на території Донецької та Луганської областей стає безстроковим. Але дозволи, отримані до 28 березня 2019 року, потрібно буде переподати.

      Які зміни внесли у правила перетину лінії зіткнення на Донбасі

      Про це повідомила прес-служба Міністерства з тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб на своїй сторінці у Facebook, а також Служба безпеки України.

      Читайте також: Зеленський і Порошенко – лідери: результати голосування військових ЗСУ на Донбасі

      Важливо, що заяви на отримання дозволу про перетин лінії зіткнення, подані після 28 березня 2019 року (або подані до 28, але ще не оброблені) автоматично набувають статус "без обмеження терміну дії".

      А от дозволи, отримані до 28 березня, треба буде переподати. Такі дозволи мають термін дії – 1 рік. І переподати їх, щоб вони стали безстроковими, можна буде не раніше ніж за два місяці після закінчення вказаного річного терміну.

      Як переподати заявку на отримання дозволу про перетин лінії зіткнення

      ️• Авторизуватися на урядовому порталі Реєстру відповідних дозволів під своїм логіном і паролем.
      • У розділі "Історія поданих заяв" знайти відповідну заяву і натиснути "Переподати".

      Сайт
      Сайт Реєстру дозволів

      Бути уважним при внесенні особистих даних (переподати заявку може тільки та особа, яка її подавала).
      • Не помилятися у введенні логіну чи паролю більш ніж 5 разів (інакше IP-адресу користувача заблокують).

       

      blog_ava
      Як пройшли президентські вибори-2019: головне
      сьогодні
      45607
      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      сьогодні , 20:32 Що треба знати про дебати між Порошенком та Зеленським і на що вони вплинуть
      Світлана Попова 834
      Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      ОПИТУВАННЯ
      31 березня , 20:38 Зеленський і Порошенко виходять в другий тур – чи згідні ви з результатами?
      7239
      Президентські квадратні метри: як виглядають резиденції світових лідерів
      сьогодні , 20:01 Президентські квадратні метри: як виглядають резиденції світових лідерів
      1052
      Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти
      сьогодні , 19:04 Спасибо Зеленскому за авантюру: именно "зебилы" отодвинули Украину от края пропасти
      Блог Соцмережі 4760
      Чи вплинуть дебати кандидатів на їх рейтинги: чому мовчить Зеленський
      сьогодні , 19:00 Чи вплинуть дебати кандидатів на їх рейтинги: чому мовчить Зеленський
      Ірина Поліщук 3414
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук