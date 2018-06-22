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В правительстве Великобритании заявили о невозможности приостановления Brexit

26 Читати новину українською
Правительство Великобритании
Правительство Великобритании / 24 канал

После того, как Палата общин приняла поправку, которая предоставляет парламенту больший контроль над процессом выхода Великобритании из состава Евросоюза, шансов остановить Brexit не осталось .

Об этом сообщает Reuters.

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Министр сказал, что решение парламента является "решительным шагом", после которого назад пути нет.

"Мы сделали решительный шаг, который теперь поведет нас по невозвратному пути выхода Британии из Европейского союза. Поэтому, чтобы ни у кого не осталось сомнений: шансы на то, что Великобритания остановит процесс выхода из Евросоюза, равны нулю", – сказал британский министр.

Напомним, накануне правительственный законопроект относительно условий выхода Британии из ЕС прошел через парламент, несмотря на сопротивление части депутатов правящей Консервативной партии.

Великобритания и Евросоюз 19 июня 2017 года официально начали переговоры относительно Brexit, спустя почти год после состоявшегося 23 июня референдума, на котором большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС.

В конце мая появилась информация, что Великобритания будет просить Европейский Союз о продлении переходного периода после Brexit до 2023 года.

Теги: Великобритания Новости политики Евросоюз Brexit
Источник: 24 Канал
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