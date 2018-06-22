В уряді Великобританії заявили про неможливість зупинення Brexit

Після того, як Палата громад ухвалила поправку, яка надає парламенту більший контроль над процесом виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, шанси зупинити Brexit не залишилося .

Про це повідомляє Reuters.

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Міністр сказав, що рішення парламенту є "рішучим кроком", після якого назад шляху немає.

"Ми зробили рішучий крок, який тепер поведе нас безповоротним шляхом виходу Британії з Європейського союзу. Тому, щоб ні у кого не залишилося сумнівів: шанси на те, що Велика Британія зупинить процес виходу з Євросоюзу, дорівнюють нулю", – сказав британський міністр.

Нагадаємо, напередодні урядовий законопроект щодо умов виходу Британії з ЄС пройшов через парламент незважаючи на спротив частини депутатів керівної Консервативної парті.

Великобританія і Євросоюз 19 червня 2017 року, офіційно почали переговори щодо Brexit, через майже рік після референдуму, що відбувся 23 червня, на якому більшість британців проголосували за вихід країни з ЄС.



Наприкінці травня з’явилась інформація, що Великобританія проситиме Європейський Союз про продовження перехідного періоду після Brexit до 2023 року.