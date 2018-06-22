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В уряді Великобританії заявили про неможливість зупинення Brexit

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Уряд Великобританії
Уряд Великобританії / 24 Канал

Після того, як Палата громад ухвалила поправку, яка надає парламенту більший контроль над процесом виходу Великобританії зі складу Євросоюзу, шанси зупинити Brexit не залишилося .

Про це повідомляє Reuters.

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Міністр сказав, що рішення парламенту є "рішучим кроком", після якого назад шляху немає.

"Ми зробили рішучий крок, який тепер поведе нас безповоротним шляхом виходу Британії з Європейського союзу. Тому, щоб ні у кого не залишилося сумнівів: шанси на те, що Велика Британія зупинить процес виходу з Євросоюзу, дорівнюють нулю", – сказав британський міністр.

Нагадаємо, напередодні урядовий законопроект щодо умов виходу Британії з ЄС пройшов через парламент незважаючи на спротив частини депутатів керівної Консервативної парті.

Великобританія і Євросоюз 19 червня 2017 року, офіційно почали переговори щодо Brexit, через майже рік після референдуму, що відбувся 23 червня, на якому більшість британців проголосували за вихід країни з ЄС.

Наприкінці травня з’явилась інформація, що Великобританія проситиме Європейський Союз про продовження перехідного періоду після Brexit до 2023 року.

Теги: Великобританія Новини політики Brexit Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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