В Приднестровье происходят странные перемещения оружия и боеприпасов, – глава парламента Молдовы

В непризнанной республике Приднестровье" десятки грузовиков без номерных знаков перевозят оружие и боеприпасы в неизвестные места со склада в селе Колбасная.

Об этом заявил глава парламента Молдовы Андриан Канду, сообщает InfoResist.

"Когда не соблюдаются соглашения, когда есть движения вроде этого, мы понимаем, в какой ситуации находимся, когда говорим о безопасности страны", – сказал Канду.

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По его словам, все попытки молдавских офицеров из Объединенной миссии узнать, что же происходит, были провальными. По мнению главы парламента Молдовы, то, что происходит в стране, – гибридная война на уровне пропаганды и кибератак.

"Поэтому мы пытаемся найти вместе решение. Мы уже наметили некоторые решения на региональном уровне между Украиной, Грузией и Республикой Молдова в области нашего сотрудничества", – добавил Канду.

К слову, 14 июня на трассе Тирасполь – Рыбница, в нескольких километрах от границы с Украиной было зафиксировано перемещение большой колонны российской бронетехники. Двигалась колонна из базы Оперативной группы российских войск в Приднестровье.