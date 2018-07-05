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У Придністров’ї відбуваються дивні переміщення зброї та боєприпасів, – глава парламенту Молдови

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У Придністров’ї відбуваються переміщення зброї та боєприпасів
У Придністров’ї відбуваються переміщення зброї та боєприпасів / Ілюстративне фото

У невизнаній республіці "Придністров'я" десятки вантажівок без номерних знаків перевозять зброю і боєприпаси у невідомі місця зі складу в селі Ковбасна.

Про це заявив глава парламенту Молдови Андріан Канду, повідомляє InfoResist.

"Коли не дотримуються угоди, коли є рухи на зразок цього, ми розуміємо, в якій ситуації перебуваємо, коли говоримо про безпеку країни", – сказав Канду.

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За його словами, всі спроби молдовських офіцерів з Об'єднаної місії дізнатися, що ж відбувається, були провальними. На думку глави парламенту Молдови, те, що відбувається в країні, – гібридна війна на рівні пропаганди і кібератак.

"Тому ми намагаємося знайти разом рішення. Ми вже намітили деякі рішення на регіональному рівні між Україною, Грузією і Республікою Молдова в галузі нашої співпраці", – додав Канду.

До слова, 14 червня на трасі Тирасполь – Рибниця, за декілька кілометрів від кордону з Україною було зафіксовано переміщення великої колони російської бронетехніки. Рухалася колона з бази Оперативної групи російських військ у Придністров’ї.

Теги: Новини політики Придністров'я Молдова Зброя
Джерело: 24 Канал
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