19:24
6 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как патриарх Кирилл становится модным. Что Лукашенко подарил Маску
      Вєсті Кремля
      21:10, 5 сентября
      Вести.UA: Что Богдан шепчет Зеленскому. Как Кличко держит удар
      Вєсті.UA
      19:30, 5 сентября
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АЛЕКСАНДР ВИЛКУЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ВЛАДИМИР ЦЕМАХ ОБМЕН ПЛЕННЫМИ

      В прифронтовом Бахмуте вандалы цинично подожгли государственные флаги: фото

      160 Читати новину українською
      В Бахмуте подожгли украинские флаги
      В Бахмуте подожгли украинские флаги / Свободное радио

      Инцидент случился в ночь с 5 на 6 сентября. Злоумышленники подожгли флажки, расположенные под зданием городского совета Бахмута.

      Истлевшие куски государственного флага первыми заметили сотрудники мэрии. Они вызвали на место инцидента полицию. Об этом информирует "Свободное радио".

      Смотрите также: Сгорел сарай, гори и хата: как горит дом главы "МВД ДНР" – яркое видео

      Правоохранители установили, что злоумышленники действовали ночью. Они пытались поджечь стяги, однако ткань, из которой сделаны голубые и желтые ленты не горит, поэтому они просто тлели.

      Бахмут прапори підпал
      Полиция работает на месте инцидента/ фото – "Свободное радио"

      Интересно, что полиция не квалифицировала это преступление по статье "Надругательство над государственными символами". Правоохранители объяснили, что эти ленты, из которых формируется флаги Украины не считаются государственной символикой.

      прапори Бахмут підпал
      Бахмут підпал прапори
      В Бахмуте вандалы подожгли флаги/ фото – "Свободное радио"

      Впрочем, вандалов полиция все же разыскивает.

      Справка: Бахмут был захвачен пророссийскими боевиками в апреле 2014 года. Уже в июле город от оккупантов освободили украинские бойцы. В период с 2014 по 2016 годы под этим населенным пунктом, защищая украинскую землю, погибло много военных ВСУ. Кстати, ранее город назывался Артемовск. Однако в 2015 году городу вернули его историческое название – Бахмут.

      blog_ava
      Восточный гороскоп на 2019 год Желтой Земляной Свиньи
      сегодня
      26658
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Полиция Новости Донецка
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      сегодня , 19:21 Чем запомнился Роберт Мугабе – бывший президент Зимбабве
      2
      Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      сегодня , 19:06 Росія може висувати нові вимоги щодо здачі суверенітету, або Загроза Цемаха
      Блог Соцмережі 202
      Почему украинский картофель дороже белорусского
      сегодня , 19:01 Почему украинский картофель дороже белорусского
      Ірина Поліщук 51
      Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      сегодня , 18:30 Против всех: что задумал Путин и президент Бразилии
      Іван Яковина 150
      Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно
      сегодня , 17:51 Вилкул и Колесников под подозрением: что об этом известно
      Євгенія Мазур 174
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук