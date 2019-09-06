В прифронтовом Бахмуте вандалы цинично подожгли государственные флаги: фото

Инцидент случился в ночь с 5 на 6 сентября. Злоумышленники подожгли флажки, расположенные под зданием городского совета Бахмута.

Истлевшие куски государственного флага первыми заметили сотрудники мэрии. Они вызвали на место инцидента полицию. Об этом информирует "Свободное радио".

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Правоохранители установили, что злоумышленники действовали ночью. Они пытались поджечь стяги, однако ткань, из которой сделаны голубые и желтые ленты не горит, поэтому они просто тлели.



Полиция работает на месте инцидента/ фото – "Свободное радио"

Интересно, что полиция не квалифицировала это преступление по статье "Надругательство над государственными символами". Правоохранители объяснили, что эти ленты, из которых формируется флаги Украины не считаются государственной символикой.





В Бахмуте вандалы подожгли флаги/ фото – "Свободное радио"

Впрочем, вандалов полиция все же разыскивает.

Справка: Бахмут был захвачен пророссийскими боевиками в апреле 2014 года. Уже в июле город от оккупантов освободили украинские бойцы. В период с 2014 по 2016 годы под этим населенным пунктом, защищая украинскую землю, погибло много военных ВСУ. Кстати, ранее город назывался Артемовск. Однако в 2015 году городу вернули его историческое название – Бахмут.