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      У прифронтовому Бахмуті вандали цинічно підпалили державні прапори: фото

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      У Бахмуті підпалили українські стяги
      У Бахмуті підпалили українські стяги / Вільне радіо

      Інцидент трапився в ніч з 5 на 6 вересня. Зловмисники підпалили прапорці, розташовані під будівлею міської ради Бахмута.

      Зітлілі шматки державного стяга першими помітили співробітники мерії. Вони викликали на місце інциденту поліцію. Про це інформує "Вільне радіо".

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      Правоохоронці встановили, що зловмисники діяли вночі. Вони намагалися підпалити стяги, однак тканина, з якої зроблені блакитні і жовті стрічки не горить, тому вони просто тліли.

      Бахмут прапори підпал
      Поліція працює на місці інциденту/ фото – "Вільне радіо"

      Цікаво, що поліція не кваліфікувала цей злочин за статтею "Наруга над державними символами". Правоохоронці пояснили, що ці стрічки, з яких формується прапори України не вважаються державною символікою.

      прапори Бахмут підпал
      Бахмут підпал прапори
      У Бахмуті вандали підпалили стяги/ фото – "Вільне радіо"

      Втім, вандалів поліція все ж розшукує.

      Довідка: Бахмут був захоплений проросійськими бойовиками у квітні 2014 року. Вже у липні місто від окупантів звільнили українські бійці. У період з 2014 по 2016 роки під цим населеним пунктом, захищаючи українську землю, загинуло багато військових ЗСУ. До речі, раніше місто мало назву Артемівськ. Проте у 2015 році місту повернули його історичну назву – Бахмут.

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      Теги: Новини України Новини Донецька Поліція Війна на Донбасі
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