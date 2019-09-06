У прифронтовому Бахмуті вандали цинічно підпалили державні прапори: фото

Інцидент трапився в ніч з 5 на 6 вересня. Зловмисники підпалили прапорці, розташовані під будівлею міської ради Бахмута.

Зітлілі шматки державного стяга першими помітили співробітники мерії. Вони викликали на місце інциденту поліцію. Про це інформує "Вільне радіо".

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Правоохоронці встановили, що зловмисники діяли вночі. Вони намагалися підпалити стяги, однак тканина, з якої зроблені блакитні і жовті стрічки не горить, тому вони просто тліли.



Поліція працює на місці інциденту/ фото – "Вільне радіо"

Цікаво, що поліція не кваліфікувала цей злочин за статтею "Наруга над державними символами". Правоохоронці пояснили, що ці стрічки, з яких формується прапори України не вважаються державною символікою.





У Бахмуті вандали підпалили стяги/ фото – "Вільне радіо"

Втім, вандалів поліція все ж розшукує.

Довідка: Бахмут був захоплений проросійськими бойовиками у квітні 2014 року. Вже у липні місто від окупантів звільнили українські бійці. У період з 2014 по 2016 роки під цим населеним пунктом, захищаючи українську землю, загинуло багато військових ЗСУ. До речі, раніше місто мало назву Артемівськ. Проте у 2015 році місту повернули його історичну назву – Бахмут.